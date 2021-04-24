Армия Панков посетил Военно-воздушную академию в Воронеже Олеся Степакова Сейчас на территории ВУЗа возводится лабораторно-экспериментальный корпус, а также корпуса конструкции летальных аппаратов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Замминистра обороны РФ Николай Панков проверил готовность новых корпусов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже. Сейчас на территории ВУЗа возводится лабораторно-экспериментальный корпус, а также корпуса конструкции летальных аппаратов. Замглавы оборонного ведомства отметил, что эти объекты позволят улучшить уровень профессиональной подготовки будущих специалистов. Планируется, что новые корпуса будут сданы в эксплуатацию уже в мае. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика