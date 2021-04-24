Панков посетил Военно-воздушную академию в Воронеже
Сейчас на территории ВУЗа возводится лабораторно-экспериментальный корпус, а также корпуса конструкции летальных аппаратов.
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Замминистра обороны РФ Николай Панков проверил готовность новых корпусов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже.
Сейчас на территории ВУЗа возводится лабораторно-экспериментальный корпус, а также корпуса конструкции летальных аппаратов.
Замглавы оборонного ведомства отметил, что эти объекты позволят улучшить уровень профессиональной подготовки будущих специалистов. Планируется, что новые корпуса будут сданы в эксплуатацию уже в мае.