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Через брод и колючую проволоку: как проходит «Гонка Героев» в Подмосковье

Владислав Кустов
Анна Назайкина
13:50 24.04.2021
На военном полигоне «Алабино» собрались любители экстремального вида отдыха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Один из самых популярных спортивных проектов страны - «Гонка героев» - проводит первый в этом году весенний массовый забег на полигоне в Алабине. На трассе участникам предстоит преодолеть несколько десятков испытаний, к которым в этот раз добавилось еще одно - погодное. Регион заливает вторые сутки. На полигоне сейчас идет мокрый снег.

Несмотря на то, что соревнование длится более трех часов, до сих пор на трассах остаются команды, потому что более двух тысяч человек изъявили желание участвовать в «Гонке героев», в итоге порядка 80% участие в ней приняли.

Кажется, будто погодные условия только придают азарта участникам. Необычно видеть, когда фактически неподготовленные любители преодолевают такие серьезные препятствия, как колючая проволока, по-пластунски проползают под ней под звуки холостых выстрелов, ныряют в брод по пояс.

Участвуют люди командами - они здесь называются взводами. Командный  дух не дает унывать и только усиливает волю к победе. 30 мая ожидается большой всероссийский забег - примерно 150 тысяч человек изъявили желание в нем участвовать. Конечно, каждый год появляются новые препятствия.

«У нас несколько новый препятствий. Я думаю, что разные рукоходы, рампы. В общем, вам будет интересно. Помимо этого, конечно, в других регионах у нас будет еще шесть новых трасс. И, мне кажется, что это должно обновить и вдохновить наших участников», - заявила руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу.

По словам амбассадора «Лиги героев» Алексея Столярова, препятствия обновили приблизительно на 30%, что делает участие в соревновании еще более интересным.

Поддержать «героев» приехали их родственники и друзья. Самое необычное - видеть грязных, промокших, уставших, но очень счастливых людей.

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