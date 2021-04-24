Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение пролива Ла-Манш

Отряд боевых кораблей Балтийского флота, состоящий из корвета «Стойкий», танкера «Кола», буксира «Яков Гребельский» и плавучей мастерской ПМ-82, завершил прохождение проливов Па-де-Кале, Ла-Манш в рамках дальнего похода.

«За это время Экипажи корвета «Стойкий» и танкера «Кола» побывали в Индийском океане, где приняли участие в международных маневрах...экипаж корвета «Стойкий» отработал несколько десятков учений различной направленности. Побывали с деловыми заходами в портах Исламской Республики Иран и султаната Оман. Военнослужащие корабля провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора отработали антипиратские учения», - сообщили в Балтийском флоте.

Также сообщается, что, находясь в Красном море, корабли Балтийского флота в первый раз совершили деловой заход в Порт Судан.

ОБК совершил выход в море из порта Тартус 8 апреля и направился в Балтийск. Прибытие кораблей на главную базу Балтийского флота планируется в конце апреля.