Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение пролива Ла-Манш

Анна Назайкина
13:01 24.04.2021
Экипажи выполняют плановые задачи дальнего похода около четырех месяцев.
Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение пролива Ла-Манш
© Фото: Балтийский флот
Читайте нас на:

Отряд боевых кораблей Балтийского флота, состоящий из корвета «Стойкий», танкера «Кола», буксира «Яков Гребельский» и плавучей мастерской ПМ-82, завершил прохождение проливов Па-де-Кале, Ла-Манш в рамках дальнего похода.

«За это время Экипажи корвета «Стойкий» и танкера «Кола» побывали в Индийском океане, где приняли участие в международных маневрах...экипаж корвета «Стойкий» отработал несколько десятков учений различной направленности. Побывали с деловыми заходами в портах Исламской Республики Иран и султаната Оман. Военнослужащие корабля провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора отработали антипиратские учения», - сообщили в Балтийском флоте.

Также сообщается, что, находясь в Красном море, корабли Балтийского флота в первый раз совершили деловой заход в Порт Судан.

ОБК совершил выход в море из порта Тартус 8 апреля и направился в Балтийск. Прибытие кораблей на главную базу Балтийского флота планируется в конце апреля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:23 В стране и мире
СМИ: пропавшая индонезийская подлодка затонула
13:01 В стране и мире
Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение пролива Ла-Манш
12:20 В стране и мире
Видео
Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС
10:39 В стране и мире
В Кремле рассказали, кто станет новым «голосом» Парада Победы
09:09 В стране и мире
Видео
Россия закрывает часть акватории Черного моря для иностранных кораблей
Популярное
Популярное
Видео
Через брод и колючую проволоку: как проходит «Гонка Героев» в Подмосковье
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Видео
«С меня сошло семь потов»: корреспондент «Звезды» промаршировал в составе роты Почетного караула
Ученые рассказали, как вернуть обоняние после коронавируса
Мясников назвал самый опасный жир в теле человека
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.