Путин и Пашинян отметили роль российских миротворцев в восстановлении мира в Карабахе
Благодаря работе миротворческого контингента обстановка в регионе остается стабильной и спокойной.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
«С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной», - говорится в сообщении.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.
Пашинян проинформировал Путина о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами.