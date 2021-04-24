В стране и мире Путин и Пашинян отметили роль российских миротворцев в восстановлении мира в Карабахе Анна Касаткина Благодаря работе миротворческого контингента обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Кремля. Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. «С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной», - говорится в сообщении. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Пашинян проинформировал Путина о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика