Названы категории пенсионеров, которым с 1 мая повысят выплаты

С 1 мая текущего года некоторым категориям пенсионеров увеличат выплаты. На повышенную пенсию смогут рассчитывать граждане, которые уволились с работы в январе этого года. По действующим правилам, индексированную выплату пенсионер вправе получить только на четвертый месяц после ухода с работы.

Фиксированная выплата, входящая в состав пенсии, вырастет у тех, кому в апреле исполнилось 80 лет. Сумма прибавки составит 6044 рубля.

Увеличится пенсия также у пенсионеров, в семье которых есть иждивенцы. Сумма будет зависеть от числа нетрудоспособных граждан. За одного иждивенца дополнительно заплатят 2014 рублей.

Кроме того, пенсия вырастет у пожилых граждан, которые переехали в северные районы страны.

Увеличатся выплаты и у ветеранов Великой Отечественной войны. Во-первых, ко Дню Победы они получат по 10 тысяч рублей. Во-вторых, им положены региональные доплаты. Их размер будут устанавливать местные органы власти.