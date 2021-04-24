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Во Владивостоке торжественно открыли памятник героям-пограничникам

Иван Линдеманн
12:24 24.04.2021
Иван Стрельников и Николай Буйневич отдали свои жизни во время кровопролитной битвы за остров Даманский.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Утром, 24 апреля, во Владивостоке увековечили память о защитниках Отечества Иване Стрельникове и Николае Буйневиче. Начальник пограничной службы и оперуполномоченный особого отдела КГБ отдали свои жизни во время кровопролитной битвы за остров Даманский. Второго марта 1969 года они первыми в составе подразделения вступили в бой с хорошо подготовленным китайским отрядом из трехсот человек и сдерживали противника до прихода подкрепления.

В церемонии открытия памятника приняли участие представители военной контрразведки ФСБ России, Тихоокеанского флота, правительства Приморья, администрации города, ветераны и члены молодежных организаций.

В основание монумента заложили капсулы с землей, которую привезли с острова Даманский. Кровавый пограничный конфликт произошел 52 года назад. Китай внезапно в одностороннем порядке провел демаркацию границ и объявил остров своим. Нападение было хорошо спланировано и, по словам историков, могло привести к ядерной войне межу двумя державами. Героически нашим пограничникам удалось отбить атаку.

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