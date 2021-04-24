Умерла легендарная советская разведчица Зинаида Батраева

Советская разведчица Зинаида Батраева умерла в Москве в возрасте 98 лет. Информацию о ее смерти подтвердили «Звезде» в Службе внешней разведки РФ.

«Она скончалась вчера, 22 апреля, на 99-ом году. Она и ее супруг Борис Никадимыч Батраев долгие годы проработали в разведке. Работали в паре. Это была очень эффективная пара разведчиков, которые работали на нескольких континентах и добывали очень важную стратегическую информацию для обеспечения безопасности нашей страны», - сказал руководитель пресс-бюро СВР России Сергей Иванов.

Он отметил, что после ухода на пенсию Батраева продолжала трудиться, встречаться с журналистами и рассказывать подробности своей работы.