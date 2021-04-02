Врач рассказал, где лучше отдохнуть перенесшим COVID-19 россиянам

У большого числа пациентов перенесенный коронавирус отражается на состоянии легких. Людям, оправившимся после COVID-19, стоит в качестве оздоровительной поездки выбрать горы с их полезным для реабилитации воздухом. Такой совет дала врач и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Три-семь дней в санатории или в Сочи на высоте, по ее мнению, лучший вариант путешествия для многих. Кроме того, реабилитацию можно сделать более активной, пройдя специальную программу.

«В частности, государство может предложить лечебно-реабилитационный центр Минздрава», - отметила медик в беседе с «360».

Для правильного восстановления важно сначала провести подробное обследования, чтобы определить наиболее пострадавший орган. От такого обследования зависит дальнейшая программа действий.

Добрецова подметила, что многие частные клиники в настоящее время выручают большие средства за постковидные программы. При этом цены в них оказываются завышенными, а подход не комплексным.

Эксперт также добавила, что для ослабленных болезнью организмов представляют вред кондиционеры. Техника должна быть очень чистой, иначе бактерии внутри кондиционера могут вызвать схожую с коронавирусом пневмонию.