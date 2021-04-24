В Кремле рассказали, кто станет новым «голосом» Парада Победы
Прежний диктор Евгений Хорошевцев умер в декабре прошлого года.
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Новым «голосом» Парада Победы вместо умершего в прошлом году народного артиста РФ Евгения Хорошевцева станет его ученик Антон Сунцов. Эту информацию подтвердил Дмитрий Песков.
«Да, это так», - сказал пресс-секретарь российского президента РИА Новости.
Антону Сунцову 38 лет. Он является руководителем звукозаписывающей студии. Его учитель Евгений Хорошевцев комментировал Парады Победы в течение 14 лет. Он умер 13 декабря 2020 года в возрасте 76 лет.