В стране и мире В Кремле рассказали, кто станет новым «голосом» Парада Победы Иван Линдеманн Прежний диктор Евгений Хорошевцев умер в декабре прошлого года. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Новым «голосом» Парада Победы вместо умершего в прошлом году народного артиста РФ Евгения Хорошевцева станет его ученик Антон Сунцов. Эту информацию подтвердил Дмитрий Песков. «Да, это так», - сказал пресс-секретарь российского президента РИА Новости. Антону Сунцову 38 лет. Он является руководителем звукозаписывающей студии. Его учитель Евгений Хорошевцев комментировал Парады Победы в течение 14 лет. Он умер 13 декабря 2020 года в возрасте 76 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика