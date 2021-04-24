В США женщина по ошибке закапала клей в глаз и едва не лишилась зрения

Жительница Мичигана чуть не потеряла зрение, когда по ошибке использовала клей для ногтей вместо глазных капель, временно заклеив один из глаз. Об этом сообщает NBC.

Как уточняется, инцидент произошел ночью, когда Яседра Уильямс встала посреди ночи, чтобы извлечь из глаз контактные линзы. Будучи в сонном состоянии, женщина смешала свои глазные капли с клеем для ногтей, так как пузырьки были похожи друг на друга.

По словам Уильямс, как только жидкость попала ей в глаз, она поняла, что совершила ошибку.

«Я подумала:"Боже мой!". Он попал мне в глаз, и я попыталась смыть его, но почти сразу почувствовала, что глаз начал гореть», - рассказала она.

Американку охватила паника, когда она поняла, что не может открыть глаз. По ее словам, орган зрения горел, и Уильямс чувствовала, как жидкость начинает твердеть, создавая ощущение царапания внутри глаза. Женщина попыталась смыть клей холодной водой, однако это не помогло. Затем она позвала мужа, чтобы тот позвонил в 911.

«Мой муж сам предложил отвезти меня, но я посоветовала ему вместо этого позвонить в службу 911, потому что я знала, что происходящее зависит от времени, и подумала, что, возможно, сотрудники службы экстренной помощи могут помочь в пути», - объяснила женщина.

Уильямс была доставлена в больницу, где врачи провели трехчасовую процедуру, чтобы спасти ее глаз, промыли его физиологическим раствором и, наконец, удалили покрытую клеем контактную линзу.