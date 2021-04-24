В Пентагоне заявили об отправке бомбардировщиков к Афганистану

Пентагон оставил близ Афганистана авианосец и направил в регион бомбардировщики для защиты американского военного контингента в преддверии его вывода из страны. Соответствующее заявление сделал представитель министерства обороны США Джон Кирби.

«Министр обороны (Ллойд - прим. ред.) Остин… одобрил продление пребывания авианосца "Эйзенхауэр" в зоне ответственности Центрального командования на определенный период времени. Он также одобрил отправку в регион дополнительно стратегических бомбардировщиков», - сказал представитель Пентагона в ходе брифинга.

Кирби также сообщил, что два бомбардировщика B-52 уже прибыли в регион. Кроме того, по его словам, США могут увеличить численность наземных войск «не только с целью защиты, но и по причинам логистики».

Ранее в Белом доме заявили о намерении начать вывод американских вооруженных сил из Афганистана до 1 мая и завершить его до 11 сентября 2021 года.