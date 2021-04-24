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По законам дикой природы: какие шансы на выживание есть у оказавшихся в ледяном плену на Чукотке белух

Елена Сивонен
00:16 24.04.2021
В арктическую ловушку белухи попадают не первый раз. Такое случается каждые 10-12 лет во время охоты на сайру или мойву.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Чукотке в ледяном плену в небольшой полынье сейчас находятся почти 20 белух, которые уже несколько месяцев ведут борьбу за жизнь. И за этой жестокой схваткой в природной, а точнее в морской среде, сейчас наблюдает вся страна.

«Уже несколько старших особей измождены. Выглядят очень плохо. Они, видимо, уже не могут нырять на долгое время, организм изможден, не могут, видимо, охотиться наравне с другими членами группы. И, скорее всего, они погибнут», - объяснил сопредседатель Фонда защиты китов Василий Борисов.

В арктическую ловушку белухи попадают не первый раз. Такое случается каждые 10-12 лет во время охоты на сайру или мойву. Косяк уводит китов на мелководье, где с приходом оттепели лед тает, а когда ударяют морозы, тогда белух сковывают ледяные оковы.

«Мы предполагаем, что белухи попали в этот плен в конце декабря, когда шло становление ледового покрова и когда сюда несло большие поля льдов с севера», - рассказал директор ФГБУ «Национальный парк «Берингия» Владимир Бычков.

Сейчас они находятся в одной из бухт Берингова моря. От большой воды их отделяет 40 километров. На заплыв даже единым рывком со скоростью 3-9 километров в час кислорода китам не хватит. Запаса всего на 30 минут.

Пять лет назад в похожую ледяную передрягу, но на Сахалине, попал Вилли. Так окрестили касатку сотрудники МЧС, дайверы, местные жители - все, кто принимал участие в операции по ее спасению. Тогда полынью разводили вручную.

Сейчас другая ситуация. Сломать 40-километровую глыбу под силу только ледоколу. Срочно направить его и требуют зоозащитники, несмотря на стоимость фрахтовки судна: по словам экспертов, порядка миллиона рублей в сутки. А вот ученые придерживаются иного мнения.

«Своим вмешательством мы только хуже сделаем ледовому ландшафту и экосистеме в том районе. Спасая нескольких белух, среди которых есть и истощенные звери, и еще непонятно - спасутся ли они, пойдут ли этим каналом. Опыт показывает, что ледокола они бояться больше, чем льда», - высказал свою точку зрения научный сотрудник Института биологических проблем севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Прецедент уже был в 1984 году, когда здесь же, на Чукотке, в ледовую западню попали тысячи белух. Но тогда операция так и не увенчалась успехом. Ледокол сильно напугал особей, большинство из них погибло.

Критике со стороны ученых подверглась и еще одна, проведенная в 1988 году, операция под названием «Прорыв». Американо-советская попытка помочь трем китам в море Бофорта. Тогда путь к ним по просьбе Госдепартамента США пробивали сразу два советских ледокола. Но удалось ли китам спастись, не ясно: после расчистки пути животных наблюдатели так и не обнаружили, а спасательные работы обошлись в один миллион долларов. 

«Приход ледокола навредит в целом экосистеме. Во-первых, сейчас идет активное размножение кольчатой нерпы. Детеныши ее находятся в ледовых лунках, и приход ледокола повлечет за собой смерть нескольких сотен, а может быть даже и тысяч новорожденных тюленей», - считает замдиректора ФГБУ «Национальный парк «Берингия» Игорь Бобырь.

От РГО прозвучало иное предложение - разрешить местным жителям добыть белух в рамках ежегодной квоты.

«На эту зону есть квота - 13 белух. И, по идее, можно их использовать для еды, потому что весна, это голодное время. Но, скорее всего, не будут отлавливать, потому что для китобоев существует такое джентльменское – все-таки охота традиционная»,  - заявил исполнительный секретарь отделения РГО в Чукотском АО Денис Литовка.

И все же шансы на выживание у белух есть. По крайне мере, пока есть корм и запасы подкожного жира. А ледовая кромка, по прогнозам, уже скоро начнет сокращаться. Полностью ото льда вода должна освободиться к июню.

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