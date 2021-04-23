Робототехника и нанофотоника: совет министров обороны стран СНГ проверил уровень образования в Петербурге

Совет министров обороны государств-участников СНГ высоко оценил уровень военного образования довузовских организаций в Санкт-Петербурге. Члены Координационного комитета посетили кадетский корпус «Пансион воспитанниц Минобороны» и Суворовское военное училище.

По их словам, самое большое впечатление на них произвело применение передовых технологий в образовательном процессе - у них есть даже робототехника.

«Нанофотоника - это наука, изучающая взаимодействие света с нанообъектами, частицами или структурами очень маленьких размеров. И здесь мы можем их не только исследовать, но и создавать», - рассказали воспитанницы.

Также они показали участникам встречи хореографическую постановку, которую подготовили ко Дню Победы, и провели экскурсию по музейному комплексу проекта «Династия», а также самому современному физкультурному комплексу. В будущем члены делегации планируют перенять российский опыт по организации довузовского военного обучения.