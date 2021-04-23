Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга

Россия предложила Соединенным Штатам обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга и возобновить диалог в сфере информационной безопасности. Об этом заявили в МИД России.

Москва предложила Вашингтону восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, в том числе, на высоком уровне. В МИД уточнили, что одним их первых шагов в верном направлении могла бы быть реакция США на предложение восстановить российско-американский диалог в сфере международной информационной безопасности, изложенное в заявлении президента РФ Владимира Путина от 25 сентября 2020 года.

Суть российской инициативы, сообщили РИА Новости в министерстве, сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Он включает восстановление диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне, заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве и обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела.

В ведомстве добавили, что предложение также включает заключение глобальной договоренности о принятии государствами обязательства о том, что они не будут наносить первый удар с использованием ИКТ друг против друга.