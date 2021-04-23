Россиянам напомнили о длинных выходных

В связи с празднованием 1 мая Дня труда на предстоящей неделе жителей России ждут три дня выходных. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

«По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», - сказали РИА Новости в Роструде.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что 30 апреля будет сокращенным рабочим днем. Сотрудники смогут уйти домой на один час раньше.