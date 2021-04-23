Мясников назвал опасную для здоровья дозу парацетамола

Парацетамол может быть опасен для некоторых категорий пациентов. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Человеку нельзя принимать данное лекарственное средство, если у него есть хронические заболевания печени.

«Инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения, стеатогепатоз», - сказал медик в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, парацетамол нельзя принимать при похмелье, так как он усилит нагрузку на печень, из-за чего может произойти токсическое поражение.

Рассказал Мясников и об опасности передозировки лекарством. По его словам, нельзя принимать больше трех граммов парацетамола в сутки.

«Если таблетка шестьсот миллиграммов, то, соответственно, шесть таблеток, если таблетка грамм, то не больше трех таблеток, потому что четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени», - уточнил он.

Напомним, что парацетамол применяют при болезнях в качестве жаропонижающего средства.