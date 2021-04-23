В стране и мире МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика над Тихим океаном Иван Линдеманн Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба ТОФ Читайте нас на: Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана 23 апреля обнаружили приближающуюся к государственной границе России воздушную цель. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», - сказали в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа. Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. «После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», - сказано в сообщении. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика