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МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика над Тихим океаном

Иван Линдеманн
07:55 23.04.2021
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба ТОФ
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Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана 23 апреля обнаружили приближающуюся к государственной границе России воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», - сказали в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана.

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», - сказано в сообщении.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено.

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