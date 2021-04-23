Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Одна цель, одна ракета»: комплексы С-300 Северного флота выполнили боевые стрельбы под Астраханью

Анна Касаткина
07:39 23.04.2021
Основные усилия были направлены на поражение ракет-мишеней, действовавших в различном диапазоне высот, скоростей и направлений, имитируя средства нападения «противника».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Зенитно-ракетные комплексы С-300 выполнили боевые стрельбы  на полигоне Ашулук в Астраханской области. В тактических учениях участвовали военнослужащие дивизионов зенитных ракетных полков Кольской дивизии противовоздушной обороны Северного флота.

«Боевые расчеты комплексов С-300 отработали полный комплекс действий противовоздушной обороны от обнаружения воздушных целей до применения по ним оружия. В условиях сложной помеховой обстановки они уничтожили около 10 высотных, маловысотных и баллистических целей во всем диапазоне высот и скоростей», - рассказали в Минобороны России.

Отмечается, что основные усилия были направлены на поражение ракет-мишеней, действовавших в различном диапазоне высот, скоростей и направлений, имитируя средства нападения «противника» - от самолетов до крылатых ракет.

«Все воздушные цели были успешно поражены с результатом "одна цель, одна ракета"», - подчеркнули в ведомстве.

Радиотехнические подразделения отработали задачи по обеспечению контроля воздушной обстановки в охраняемом районе, сопровождению целей и выдаче целеуказаний зенитным ракетным подразделениям.

На втором этапе расчеты выполнили маневры смены позиции после поражения условного противника, противодействовали «диверсионным группам» и преодолели зараженные участки местности на марше.

Всего в тактическом учении дивизии ПВО Северного флота принимало участие около 600 военнослужащих и более 60 единиц боевой и специальной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:55 В стране и мире
Видео
МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика над Тихим океаном
08:42 Армия
Видео
По морю, воздуху и железной дороге: боевая техника отправляется на места дислокации после учений в Крыму
08:19 В стране и мире
Россиянам напомнили о длинных выходных
07:39 Армия
Видео
«Одна цель, одна ракета»: комплексы С-300 Северного флота выполнили боевые стрельбы под Астраханью
05:49 Армия
Видео
В Москве нанесли временную дорожную разметку для военной техники к репетиции Парада Победы
Популярное
Популярное
Мясников назвал опасную для здоровья дозу парацетамола
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты
Видео
Киты в опасности: почему белух не будут спасать из ледовой ловушки на Чукотке
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Видео
Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.