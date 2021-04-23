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Противотанковые пушки ЗИС-3 образца 1942 года приняли участие в генеральной репетиции салюта Победы на Урале

Иван Линдеманн
Павел Кольцов
07:29 23.04.2021
Артиллеристы дали десятки залпов с интервалом в 30 секунд. Главная задача - добиться синхронности выстрелов.
Противотанковые пушки ЗИС-3 образца 1942 года приняли участие в генеральной репетиции салюта Победы на Урале
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Урале полным ходом идет подготовка к 9 Мая. Репетируют не только проход техники и пеших колонн, но даже праздничный салют.

«К генеральной репетиции салюта Победы привлекли орудия Победы. Противотанковые пушки ЗИС-3 образца 1942 года. Это самое массовое артиллерийское орудие из тех, что выпускались в годы Великой Отечественной войны.  Участвовали шесть расчетов из числа наиболее подготовленных военнослужащих по контракту», - рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

Артиллеристы дали десятки залпов с интервалом в 30 секунд. Главная задача - добиться синхронности выстрелов. Возможно, не все знают, что пушки дают только звуковое сопровождение, а пиротехнические заряды выстреливаются со специальной платформы, и все нужно скоординировать секунда в секунду.

«Заряды, конечно, использовали не праздничные. При свете дня это не так эффектно смотрелось. Девятого мая все будет иначе. С наступлением темноты планируют дать тридцать залпов. Салют будет не только в центре, но и еще на двух площадках города», - рассказал Кольцов.

Безусловно, прошла и первая ночная репетиция Парада. Накануне практически параллельно с артиллеристами тренировались экипажи механизированной колонны.  Возглавляет ее танк Т-34. За исторической - новейшая боевая техника. Впервые в параде будут участвовать боевые машины поддержки танков «Терминатор», также уральцы увидят зенитные ракетные комплексы «Бук-М3».

В небе можно будет увидеть истребители, бомбардировщики, вертолеты. Уже на следующей неделе начнутся совместные репетиции экипажей летательных аппаратов. 

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