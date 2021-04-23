ЦБ РФ отозвал лицензию у Проинвестбанка

Центробанк отозвал лицензию у АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (Проинвестбанк). Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 23 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк"», - говорится в сообщении.

Кредитная организация зарегистрирована в Перми и занимала в банковской системе России 315-е место. Уточняется, что причиной отзыва лицензии стало занижение величины резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, завышение стоимости имущества для искусственного улучшения финансовых показателей, нарушение федеральных законов о банковской деятельности, а также нормативов Банка России.

Проинвестбанк участвует в системе страхования вкладов, а потому средства будут возвращены вкладчикам в размере 100%, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты, отметили в ЦБ РФ.