Воскрешение легенды: какие перспективы в наши дни есть у строящейся по архивным чертежам поморской шхуны

В Архангельске местные мастера строят по архивным чертежам ВМФ поморскую шхуну, которую использовали мореплаватели в XIX - начале XX в.в. О том, что это за судно и какие у него есть перспективы в современном мире, в беседе со «Звездой» рассказал глава Товарищества поморского судостроения Евгений Шкаруба.

«Это заложена поморская шхуна. Судно 20 метров. Деревянное. Такие суда были развиты с начала XIX века и до первой половины XX века. Это были промысловые суда. На них выходили в море, в Арктику. Перевозили грузы и людей. На то время самое современное по парусному вооружению и по конструкции. Судно для рабочих поездок. Сегодня оно может быть превращено в судно для научно-исследовательской работы и для туристических поездок в Арктику. Такое судно неприхотливо к причальным стенкам, погодным условиям, необорудованным портам, ко льдам. Парусное вооружение поморской шхуны превращает ее в парусное судно. То есть это будет судно, созданное по классическим лекалам поморского судостроения, с парусным вооружением, с современным мотором, навионикой. Комфортное, надежное. Для наших арктических вод», - объяснил он.

Шкаруба, непосредственно участвующий в работе, также сообщил, что такой корабль может стать отличным экспедиционным судном, способным автономно находиться в море до года.

«Это судно автономное, оно может долго стоять на якоре. У него большой запас топлива. А топливо - это тепло, энергия. Это экспедиционное судно, которое может и полгода и год быть в море автономно», - высказал свое мнение эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, поморскую шхуну можно будет использовать в туристических целях - для доставки желающих в Арктический регион.