Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Воскрешение легенды: какие перспективы в наши дни есть у строящейся по архивным чертежам поморской шхуны

Роман Захаров
06:44 23.04.2021
Специалисты считают, что судно можно использовать в научных и туристических целях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Архангельске местные мастера строят по архивным чертежам ВМФ поморскую шхуну, которую использовали мореплаватели в XIX - начале XX в.в. О том, что это за судно и какие у него есть перспективы в современном мире, в беседе со «Звездой» рассказал глава Товарищества поморского судостроения Евгений Шкаруба.

«Это заложена поморская шхуна. Судно 20 метров. Деревянное. Такие суда были развиты с начала XIX века и до первой половины XX века. Это были промысловые суда. На них выходили в море, в Арктику. Перевозили грузы и людей. На то время самое современное по парусному вооружению и по конструкции. Судно для рабочих поездок. Сегодня оно может быть превращено в судно для научно-исследовательской работы и для туристических поездок в Арктику. Такое судно неприхотливо к причальным стенкам, погодным условиям, необорудованным портам, ко льдам. Парусное вооружение поморской шхуны превращает ее в парусное судно. То есть это будет судно, созданное по классическим лекалам поморского судостроения, с парусным вооружением, с современным мотором, навионикой. Комфортное, надежное. Для наших арктических вод», - объяснил он.

Шкаруба, непосредственно участвующий в работе, также сообщил, что такой корабль может стать отличным экспедиционным судном, способным автономно находиться в море до года.

«Это судно автономное, оно может долго стоять на якоре. У него большой запас топлива. А топливо - это тепло, энергия. Это экспедиционное судно, которое может и полгода и год быть в море автономно», - высказал свое мнение эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, поморскую шхуну можно будет использовать в туристических целях - для доставки желающих в Арктический регион. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:26 В стране и мире
СМИ: в МВД РФ разработали новые правила дорожного движения
05:49 Армия
Видео
В Москве нанесли временную дорожную разметку для военной техники к репетиции Парада Победы
03:11 В стране и мире
В Роскосмосе раскрыли конструктивные особенности метановой ракеты «Амур»
00:28 В стране и мире
Видео
Символ мира: в Латакии заново высадят деревья на пострадавшей аллее Российско-Сирийской дружбы
02:33 В стране и мире
В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета из НДФЛ
Популярное
Популярное
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты
Видео
Киты в опасности: почему белух не будут спасать из ледовой ловушки на Чукотке
Кардиолог рассказал, опасно ли спать на левом боку
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Видео
Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.