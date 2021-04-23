Врач назвал идеальный напиток для запивания еды

Вода комнатной температуры – идеальный напиток для запивания еды. Такое мнение озвучил в беседе с радио Sputnik врач-диетолог и доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

Воду комнатной температуры можно пить до приема пищи, во время и после него. Диетолог также развеял миф о том, что еду запивать вредно.

«Если мы возьмем суп, как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп - это и есть, по большому счету, вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать», - сказал Бобровский.

Вторым самым полезным напитком диетолог назвал чай – если речь о натуральном черном, зеленом или травяном чае без сахара. Вместе с тем Бобровский предупредил, что людям с проблемами сердца и сосудов стоит избегать избыточного количества чая.

В первую очередь врач призвал обращать внимание на калорийность напитка для трапезы. Здесь стоит опасаться сладких газированных напитков и соков – они высокалорийны за счет сахара и содержат жидкие простые углеводы, которые не лучшим образом сказываются на пищеварении в целом.