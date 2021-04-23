Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач назвал идеальный напиток для запивания еды

Иван Линдеманн
06:53 23.04.2021
Воду комнатной температуры можно пить до приема пищи, во время и после него.
Врач назвал идеальный напиток для запивания еды
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Вода комнатной температуры – идеальный напиток для запивания еды. Такое мнение озвучил в беседе с радио Sputnik врач-диетолог и доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

Воду комнатной температуры можно пить до приема пищи, во время и после него. Диетолог также развеял миф о том, что еду запивать вредно.

«Если мы возьмем суп, как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп - это и есть, по большому счету, вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать», - сказал Бобровский.

Вторым самым полезным напитком диетолог назвал чай – если речь о натуральном черном, зеленом или травяном чае без сахара. Вместе с тем Бобровский предупредил, что людям с проблемами сердца и сосудов стоит избегать избыточного количества чая.

В первую очередь врач призвал обращать внимание на калорийность напитка для трапезы. Здесь стоит опасаться сладких газированных напитков и соков – они высокалорийны за счет сахара и содержат жидкие простые углеводы, которые не лучшим образом сказываются на пищеварении в целом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:26 В стране и мире
СМИ: в МВД РФ разработали новые правила дорожного движения
05:49 Армия
Видео
В Москве нанесли временную дорожную разметку для военной техники к репетиции Парада Победы
03:11 В стране и мире
В Роскосмосе раскрыли конструктивные особенности метановой ракеты «Амур»
00:28 В стране и мире
Видео
Символ мира: в Латакии заново высадят деревья на пострадавшей аллее Российско-Сирийской дружбы
02:33 В стране и мире
В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета из НДФЛ
Популярное
Популярное
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты
Видео
Киты в опасности: почему белух не будут спасать из ледовой ловушки на Чукотке
Кардиолог рассказал, опасно ли спать на левом боку
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Видео
Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.