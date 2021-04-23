Российский рыболовецкий траулер загорелся в порту Пусана: видео

Пожар случился на российском рыболовецком судне «Прометей» в порту Пусана в Южной Корее. Кадры с места происшествия опубликовало astv.ru.

Возгорание произошло в четверг, 22 апреля, около полудня по местному времени (06:00 мск). Крупные очаги пожара ликвидировали к 14:00 (08:00 мск), сохранялось лишь частичное задымление.

На борту сахалинского судна находилось 38 человек, всех их удалось вовремя эвакуировать. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано.

По данным корейских СМИ, «Прометей» стоял на седьмом пирсе порта Камчхон, он находился на ремонте.