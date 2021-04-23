В Москве нанесли временную дорожную разметку для военной техники к репетиции Парада Победы

Этой ночью в Москве закончили наносить временную дорожную разметку для военной техники, которая будет участвовать в репетиции Парада Победы. Желтые линии протянулись до самого Кремля. Они необходимы для построения и движения колонн механизированных и пеших расчетов. Водителей просят быть внимательными и соблюдать обычную белую разметку.

А в Дептрансе сообщили об ограничении движения. В ночь с 23 на 24 апреля техника пройдет от Алабино до Нижних Мневников. По всему пути дорогу перекроют, а парковка будет запрещена.

В этом году Россия отметит 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране 9 мая пройдут праздничные мероприятия и военные парады. Главный Парад Победы состоится на Красной площади в Москве.