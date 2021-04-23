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Проходящие воинскую службу на острове Гогланд в Финском заливе бойцы получили вакцину «Спутник V»

Роман Закурдаев
05:10 23.04.2021
Дорогу до места назначения вакцина от коронавируса провела в специальных охлаждающих контейнерах, которые разместили в трюме корабля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вакцинация от коронавируса в России расширяет свою географию с каждым днем. «Спутник V» добрался даже до одного из самых отдаленных уголков страны - до острова Гогланд в Финском заливе.

Партию вакцины разместили в отдельной каюте гидрографического судна. Военные медики Западного военного округа (ЗВО) сразу же подключили переносной рефрижератор к электросети для поддержания постоянной температуры хранения вакцины.

«Там где маленькие капельки ледяные, там проходит внутренний хладагент. Это наружный хладагент, такие контейнеры. И здесь хранится первый компонент вакцины», - рассказал начальник «442 ВКГ» Минобороны России Антон Лузик.

Обеспечить добровольную вакцинацию в войсках - распоряжение министра обороны. Исключений нет. По воздуху, земле или воде вакцина должна прийти во все, даже самые отдаленные воинские части.

Гогланд - морские ворота России на Балтике. Место стратегическое. От острова до границ с Эстонией и Финляндией считанные километры. Рядовой Артур Дадаев из Дагестана уже как полгода островитянин. Служит механиком-водителем радио-локационной группы. Она отвечает за противовоздушную оборону приграничной территории.

Вместе с Артуром привиться от коронавируса  решили еще 30 военнослужащих. В одном строю  за вакцинной и моряки радио-технической роты Ленинградской военно-морской базы. Говорят, что не имеют права рисковать. 

«Если даже один боец заболеет - это уже отразится на выполнении задач подразделением», - признался начальник радио-локационной группы Альберт Галиев.

Это в зимний период Гогланд, фактически, отрезан от внешнего мира, а с открытием навигации люди с большой земли для здешних потенциально опасны. На высоте более 100 метров над уровнем моря возвышается маяк «Северный-Гогландский». Вот уже почти 40 лет, половину всей своей жизни, смотрителем маяка здесь служит Николай Макоренков. Признается, что эпидемия коронавируса впервые заставила его задуматься об уязвимости даже такого, казалось бы, безопасного места, как этот остров.

«Мои жена и дети все уже привились. Я через три дня сделаю», - пообещал Макоренков.

Ровно через три недели к берегам Гогланда вновь придет судно с особым грузом на борту. Островитянам предстоит второй этап вакцинации.

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