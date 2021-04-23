Российских туристов освободили от карантина после прилета в Абу-Даби

Россиян освободили от обязательного 10-дневного карантина после прилета в Абу-Даби. Об этом сообщается на официальном сайте Департамента культуры и туризма столицы ОАЭ. В обновленном списке, помимо туристов из России, граждане Таджикистана и Узбекистана.

Начиная с 25 апреля для поездки в Абу-Даби россиянам потребуется только справка об отрицательном результате ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию. Документ должен быть оформлен не раньше чем за 96 часов до вылета. После прилета в Абу-Даби туристы сдадут повторный тест.

Общее число инфицированных коронавирусом в ОАЭ достигло 504 872, за минувшие сутки зафиксированы 2 081 новый случай. В различных эмиратах страны продолжают действовать ограничительные меры, ознакомиться с которыми туристам рекомендуют заранее.