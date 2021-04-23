На Аллее славы восстановили звезду Трампа

Звезда бывшего президента США Дональда Трампа вновь появилась на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает NY Post.

По информации издания, восстановленный монумент публике представили в среду. До этого он был закрыт фанерой.

Несколькими месяцами ранее звезда Трампа в Голливуде была уничтожена мужчиной, одетым в костюм Халка. Данный акт вандализма не был для нее первым: плиту уже разбивали в 2016 и 2018 годах.