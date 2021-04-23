В Роскосмосе раскрыли конструктивные особенности метановой ракеты «Амур»

Создатели российской метановой ракеты-носителя «Амур» применят в ее конструкции композитные материалы и аддитивные технологии (3D-печать). Планами на будущее с журналистами поделился исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Предполагается, что в ракете будут применяться композиционные материалы, аддитивные технологии, бионический дизайн, который облегчает конструкцию без потери прочности», - цитирует ТАСС Блошенко.

С его слов, защита эскизного проекта метановой ракеты запланирована на осень этого года.

«Он формально комплектен, отвечает на поставленный вопрос. По результатам первого этапа поняли, что потенциал модернизации этой ракеты еще не выбран», - добавил он.

Итоговая конструкция, по мнению исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке, должна обладать нетривиальными характеристиками и быть конкурентной вплоть до 2027 года.