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Максимально реалистично: кадры тренировки экипажа корвета «Резкий» в учебном центре ВМФ в Петербурге

Роман Захаров
05:00 23.04.2021
В ходе тренировки был использован современный учебно-тренировочный комплекс «Мостик-2000», на котором военнослужащие отработали задачи по выходу корабля из бухты Золотой Рог залива Петра Великого.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге проведена тренировка экипажа корвета проекта 20380 «Резкий», строящегося на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ).

В ходе тренировочного мероприятия был использован современный учебно-тренировочный комплекс «Мостик-2000», на котором военнослужащие расчета «главный командный пункт - боевой информационный пост - штурман» отработали задачи по выходу корабля из бухты Золотой Рог залива Петра Великого и прохода судном узкости.

На специализированном тренажере военнослужащие корвета «Резкий» на практике изучили элементы плавания корабля в узкости, вблизи берегов, эпизоды маневрирования по расхождению с кораблями в районе интенсивного судоходства, в условиях плохой видимости, а также в штормовых условиях.

Учебно-тренажерный комплекс, на котором проходят обучение военнослужащие нового корабля, позволяют в стенах учебного центра смоделировать обстановку, максимально приближенную к условиям плавания в тех или иных морских акваториях. После завершения цикла подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ, экипаж по большинству показателей будет готов к эксплуатации корабля при выходе (заходе) в базу, при плавании в открытом море в различных гидрометеоусловиях.

«Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России, пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году», – сообщил ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения в текущем году.

Как подчеркнул Евменов, акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет поставлен на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации.

«В том числе, будет продолжена подготовка экипажей с учетом оснащения ряда проектов кораблей роботизированными системами. С целью эффективности обучения экипажей новых кораблей, программы Объединенного учебного центра ВМФ постоянно совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли», - добавил адмирал.

Проект корвета разработан в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

При строительстве кораблей используется технология значительно снижающая радиолокационную заметность. Были также использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность судна за счет применения  материалов со свойствами радиопоглощения, а также благодаря особой  архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

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