В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета из НДФЛ

С 21 мая российские граждане смогут в упрощенном порядке получать налоговый вычет из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

При этом вычет можно будет оформить автоматически, не собирая каких-либо документов и не посещая налоговую инспекцию. Для этого потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

«Камеральную проверку будут проводить один месяц вместо трех, а деньги вернутся в срок до 15 дней вместо обычного месяца», - приводит «Российская газета» сообщение ведомства.

В ФНС также рассказали, что на возможность получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление, сформированное по результатам двадцатидневной проверки полученных от кредитной организации сведений. Специальное сообщение об этом налогоплательщики будут получать в личном кабинете. До появления соответствующего заявления никаких действий не понадобится.

Кроме того, по данным налоговой службы, налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета: с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога.

Чтобы узнать, можно ли получить налоговый вычет в упрощенном порядке, россиянам посоветовали обратиться в банк, с которым заключен договор на ведение ИИС или на приобретение имущества. Список банков-участников будет актуализироваться в спецразделе на сайте ведомства.