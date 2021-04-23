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Мексика заявила о желании разливать вакцину «Спутник V»

Ян Брацкий
23:28 23.04.2021
Официальный Мехико рассчитывает на расширение сотрудничества с Москвой в области здравоохранения.
Мексика заявила о желании разливать вакцину «Спутник V»
© Фото: Frank HoermannSVEN SIMON globallookpress
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Мексика планирует разливать у себя российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». В настоящий момент компания Birmex ведет переговоры с российским Фондом прямых инвестиций (РФПИ), сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

«Сегодня Birmex работает совместно с российскими институтами над тем, чтобы в Мексике можно было производить розлив и упаковку вакцины», - цитирует РИА Новости заявление министра.

По его словам, претендующая на розлив вакцины компания проходит процесс реорганизации и возвращается к своей функции разработки и производства лекарственного препарата. Россия при этом играет очень важную роль, подчеркнул Эбрард. Сотрудничество двух стран в области здравоохранения необходимо продолжить и расширить, считает он.

«Эти новые обстоятельства вошли в нашу жизнь надолго, так что наше обязательство - обеспечить возможности для научного и технологического развития, необходимого для защиты своего населения. Мы очень заинтересованы в совместной работе и надеемся использовать эту возможность», - добавил министр.

Укрепление двусторонних отношений и совместная борьба с распространением коронавируса станут темами беседы министров иностранных дел Мексики и России. Марсело Эбрард совершит рабочий визит в Москву в конце апреля.

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