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Врач назвал правила безопасного лечебного голодания

Ян Брацкий
19:44 23.04.2021
Желающие практиковать периодические разгрузочные дни должны проконсультироваться с лечащим врачом на предмет возможных противопоказаний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Врач-терапевт Александр Барвинский рассказал о правилах лечебного голодания в домашних условиях. По словам специалиста, разгрузочные дни, когда человек употребляет только воду, положительно сказываются на здоровье большинства людей. В беседе со «Звездой» он назвал лишь одно правило, которому необходимо следовать, чтобы голодание принесло пользу.

«Нельзя наверстывать упущенное на следующий день. Есть и противопоказания к голоданию. Это заболевания вроде сахарного диабета первого типа, болезнь Крона и другие. В этом случае разгрузочный день просто опасен. Но для большинства один день на воде - нормальная история и скажется положительно на состоянии здоровья», - сказал Барвинский.

Периодическое голодание врач рекомендовал даже худым людям, но только при отсутствии дефицита массы тела. Это легко узнать сходив на консультацию к терапевту.

«Что касается многодневных голоданий, то тут гораздо более серьезное мероприятие. Если человек хорошо знает тему, погружен в нее, до этого голодал под медицинским наблюдением и у него есть опыт, то самостоятельное трехдневное голодание вполне возможно. Но если не продумать свой выход из голода, не учесть противопоказания, то такое голодание может негативно сказаться на здоровье», - предупредил врач.

Александр Барвинский не рекомендовал практиковать многодневное голодание без присмотра специалистов. В этом случае можно легко просчитаться в мелочах, которые будут стоить слишком дорого.

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