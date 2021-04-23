Врач назвал правила безопасного лечебного голодания

Врач-терапевт Александр Барвинский рассказал о правилах лечебного голодания в домашних условиях. По словам специалиста, разгрузочные дни, когда человек употребляет только воду, положительно сказываются на здоровье большинства людей. В беседе со «Звездой» он назвал лишь одно правило, которому необходимо следовать, чтобы голодание принесло пользу.

«Нельзя наверстывать упущенное на следующий день. Есть и противопоказания к голоданию. Это заболевания вроде сахарного диабета первого типа, болезнь Крона и другие. В этом случае разгрузочный день просто опасен. Но для большинства один день на воде - нормальная история и скажется положительно на состоянии здоровья», - сказал Барвинский.

Периодическое голодание врач рекомендовал даже худым людям, но только при отсутствии дефицита массы тела. Это легко узнать сходив на консультацию к терапевту.

«Что касается многодневных голоданий, то тут гораздо более серьезное мероприятие. Если человек хорошо знает тему, погружен в нее, до этого голодал под медицинским наблюдением и у него есть опыт, то самостоятельное трехдневное голодание вполне возможно. Но если не продумать свой выход из голода, не учесть противопоказания, то такое голодание может негативно сказаться на здоровье», - предупредил врач.

Александр Барвинский не рекомендовал практиковать многодневное голодание без присмотра специалистов. В этом случае можно легко просчитаться в мелочах, которые будут стоить слишком дорого.