Курс доллара упал ниже 75 рублей
В последний раз курс американской валюты опускался до такого уровня 23 марта 2021 года.
© Фото: pixabay
В ходе валютных торгов на Московской бирже доллар упал ниже отметки в 75 рублей. Это произошло впервые с 23 марта 2021 года.
Согласно данным торговой площадки, доллар снизился на 0,56 % к закрытию предыдущей сессии.
Ранее, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время Россия последовательно снижает зависимость от доллара.
Он напомнил, что в феврале Москва поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния. В нее были включены японская йена - 5% и китайский юань - 15%. Доля фунта стерлинга осталась на уровне 10%, а доли доллара и евро снижены с 45% до 35%.