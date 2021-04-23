Курс доллара упал ниже 75 рублей

В ходе валютных торгов на Московской бирже доллар упал ниже отметки в 75 рублей. Это произошло впервые с 23 марта 2021 года.

Согласно данным торговой площадки, доллар снизился на 0,56 % к закрытию предыдущей сессии.

Ранее, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время Россия последовательно снижает зависимость от доллара.

Он напомнил, что в феврале Москва поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния. В нее были включены японская йена - 5% и китайский юань - 15%. Доля фунта стерлинга осталась на уровне 10%, а доли доллара и евро снижены с 45% до 35%.