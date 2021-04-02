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«Только в аптеках»: как приобрести правильную гомеопатию

Анна Берестовая
03:21 02.04.2021
В настоящее время медиками часто пропагандируется ответственное самолечение.
«Только в аптеках»: как приобрести правильную гомеопатию
© Фото: Vasilii Smirnov Russian Look Globallookpress
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Главный консультант по гомеопатии Мария Томкевич рассказала «Звезде», как и где приобретается качественная гомеопатия. В первую очередь важно понимать, что подобные средства будут официально зарегистрированы, как и другие медикаменты, и будут находиться в продаже под официальными обозначениями.

«Все они помечены, маркировка имеется на гомеопатических препаратах. Обязательно стоит слово «гомеопатический» или «гомеопатическое лекарственное средство». И пожалуйста, вы можете купить себе препарат от кашля», - указала она.

Эксперт отметила, что в настоящее время Всемирная организация здравоохранения очень пропагандирует ответственное самолечение. Для таких людей, которые с вниманием подходят к своему здоровью, предусмотрено право пойти и приобрести в безрецептурной сети препарат, подходящий по показаниям. Это может быть как гомеопатия, так и растительный или синтетический препарат.

Помимо зарегистрированных по показаниям также существуют гомеопатические препараты, которые требуют консультации врача. Томкевич подчеркнула, что лекарственные препараты приобретаются только в аптеках. При этом большая часть гомеопатии относится именно к таким препаратам.

«Из-под полы гомеопатические препараты не продаются. Все они проходят строгий контроль качества и регистрируются в установленном государством порядке», - подчеркнула эксперт.

Ранее гомеопат и кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал, какое средство эффективно действует, нейтрализуя симптомы похмелья. Согласно его словам, поможет в такой ситуации тиосульфат натрия.

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