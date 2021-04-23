Разрушительная сила: как снайперы ЗВО повышают квалификацию под Петербургом

В Ленинградской области курсы повышения квалификации проходят снайперы со всей страны. С разных позиций ведут огонь по мишеням, имитирующим живую силу противника и легкобронированные машины. Работают в одиночку, в паре и в группе. Особое внимание уделяется маскировке. Под разные задачи используется индивидуальный камуфляж.

Песчаные дюны и болота Карельского перешейка скрывают эту разрушительную силу. Два стрелка с армейской снайперской крупнокалиберной винтовкой «Корд» едва заметны. С этой позиции условный противник – как на ладони. И не важно, что до него больше километра. Современное дальнобойное вооружение позволяет стрелкам выходить победителями из снайперских дуэлей. С этой винтовкой можно спокойно пробить укрытия и нанести урон.

В снайперском деле работают далеко не новички. Но здесь они все – курсанты, и повышают уровень мастерства в Центре снайпинга Западного военного округа. Этот полигон для них теперь – второй дом на три учебных месяца.

Груда бетонных обломков и кирпичей, имитируют разрушенное здание на окраине города. В таких условиях необходимо оперативно найти подходящее место для маскировки, а также удобную позицию для разведки и ведения огня.

Между выстрелами они считают поправки на ветер, попутно следят за атмосферным давлением и температурой воздуха. Один стреляет, другой –корректирует и подтверждает цель. Хотя сейчас, все чаще, снайперы работают группами.

Нет фото и видеофиксации – нет попадания – это обязательное требование для снайперов. Потому на огневой позиции всегда – оптико-электронные приборы. Заодно и работу над ошибками можно провести. Кроме боевых стрельб, курсантов ждет тактико-специальная подготовка по маскировке на неподготовленной местности.

Итогом интенсивных тренировок станет выпускной экзамен с присвоением соответствующей квалификации. Многие могут вернуться в свои воинские части уже старшими снайперами или командирами отделений.