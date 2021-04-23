Места еще есть: как готовятся к летнему сезону российские курорты

В Турции и Танзании, с которыми Россия временно приостановила авиасообщение, остается менее десяти тысяч организованных туристов из нашей страны. Все они, как обещают в Ростуризме, вернутся на родину до конца апреля.

В тоже время рекордного «аншлага» в этом году ожидают на отечественных курортах.

Это вместо полумиллиона отдыхающих. Стольких россиян фортуна подвела - купили путевки, а в Турции вновь локдаун.

«Для особо голодных туристов местные все-таки нашли выход. Слушайте небольшой лайфхак. Если вы сильно проголодались и хотите бокальчик вина, вам нужно найти работающую гостиницу с рестораном», - поделилась российская туристка Анастасия Андросова.

Пока одни пытаются хоть как-то скрасить затянувшийся из-за отмены в том числе и обратных рейсов отпуск, большая часть штурмуют аэропорты и турфирмы - торопятся вернуться на работу.

«Заплатили за путевку в общей сложности 71 тысячу рублей. Писали претензию с просьбой вернуть деньги. Пока ответ от туроператора с предложением выбрать другое направление. Мы отрезаны. Ни она не может прилететь сюда, ни я не могу туда» - рассказ Александр Шварц.

Кому-то все-таки удается вернуть деньги. Через суд. Другие пытаются искать обходные пути. Например, через Минск. Цены на билеты из Москвы в столицу Белоруссии теперь фантастические.

Тем временем в Сочи жители запечатлели пробки на дороге к пляжу, а некоторые гостиницы российского курорта резко подняли цены.

«Сейчас спрос не соответствует предложению В плане отелей "пять звезд". У нас в Краснодарском крае всего 45 гостиниц "пять звезд" в прибрежной зоне, в Крыму - 15. В Турции, для сравнения, больше 500 пятизвездочных отелей только на анталийском побережье. Нам есть к чему стремиться», - рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Подскочили цены и на аренду квартир. Если в прошлом году студию можно было снять за 5 тысяч в сутки, в этом арендная плата достигает 7-8 тысяч рублей.

«Хлынул поток и, конечно, резко возрос спрос на жилье у нас. Сейчас на 2-3 месяца вперед все забронировано» - подчеркнула доверительный управляющий квартир Евгения Губанова.

Наиболее предприимчивые сочинцы переоборудуют гаражи в жилые помещения. Кто-то готов пускать туристов на балконы своих квартир: и морским воздухом подышать можно, и поработать за компьютером.

Тем не менее, в АТОР говорят, что пока делать рано делать прогнозы о том, обрушится ли неподъемный поток туристов на российские курорты в этом году. Для тех, кто рисковать и ехать за рубеж не хочет, места еще есть. Пока гостиницы и курорты забронированы примерно на 50%.

Но и зарубежные направления обещают новые открытия, например, Болгария готовится пускать российских туристов с 1 мая, о возможности снять локдаун заявили Италия и Черногория.