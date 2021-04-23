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Российские миротворцы уничтожили более 25 тысяч взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе

Олеся Степакова
18:55 23.04.2021
На сегодняшний день проверено 1716 зданий, 622 километра дорог, очищено 2033 гектара территории, обнаружено и уничтожено 25 585 взрывоопасных предметов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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За прошедший период нарушений режима прекращения огня не отмечено. Об этом сообщил полковник, представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Дмитрий Перепелкин.

Российскими инженерно-саперными группами ведется разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1716 зданий, 622 километра дорог, очищено 2033 гектара территории, обнаружено и уничтожено 25 585 взрывоопасных предметов.

С 16 апреля российские миротворцы обеспечили безопасное прохождение 21 автомобильной колонны ВС Азербайджана: 12- через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и 3 колонн по маршруту Шуша - Красный Базар  – Каджар.

Также, по запросу азербайджанской стороны 21 апреля обеспечена безопасность перевозки гуманитарного груза общим весом более 200 тонн по маршруту Мадагиз– Кельбаджар. Всего с начала 2021 года в Кельбаджарский район через территорию Нагорного Карабаха доставлено почти 2,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

17 апреля представителями российского миротворческого контингента совместно с «Русской гуманитарной миссией» проведены 4 гуманитарные акции в Степанакерте.

9 мая в подразделениях российского миротворческого контингента пройдут торжественные построения, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, 9 мая, российские миротворцы проведут ряд гуманитарных акций по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября этого года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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