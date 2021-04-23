Врач рассказала, как отличить анемию от усталости

Необходимо различать обычную усталость и анемию. Об этом «Звезде» рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева. По ее словам, к анемии приводит недостаток железа в организме.

«Недостаток железа, приводит, с одной стороны, к развитию анемии, с другой стороны, как признак анемии, - это слабость, апатия. Вот и здесь, конечно, однозначно нужно вмешиваться. Как минимум, сразу ликвидировать эти дефициты запасов железа», - подчеркнула диетолог.

При обычной усталости, которая возникает, например, от переутомления на работе, по мнению Шмелевой, помогает сон.

«Вы выспались, например, 12 часов поспали, и все, как рукой сняло», - сказала специалист.

Однако если после сна усталость сохраняется, то стоит сдать некоторые анализы для того, чтобы исключить какие-то серьезные заболевания, подчеркнула врач-диетолог.