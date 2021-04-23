Выстрел из ниоткуда: как учат идеально маскироваться и бесшумно стрелять в Центре снайпинга ЗВО

В Центре снайпинга Западного округа курсы повышения квалификации проходят снайперы со всей страны. С разных позиций ведут огонь по мишеням, имитирующим живую силу противника и легкобронированные машины. Работают в одиночку, в паре и в группе. Особое внимание отведено маскировке. Под разные задачи-индивидуальный камуфляж.

Песчаные дюны и болота Карельского перешейка скрывают эту разрушительную силу. Два стрелка с армейской снайперской крупнокалиберной винтовкой «Корд» едва заметны.

Зато с этой позиции условный противник, как на ладони. И не важно, что до него больше километра. Современное дальнобойное вооружение позволяет стрелкам выходить победителями из снайперских дуэлей.

«С этой винтовкой можно разрушать. Спокойно можно пробить укрытия и нанести урон. Патроном БС можно спокойно прошить бронетранспортер», - поделился курсант центра снайпинга Илья.

В снайперском деле далеко не новички. Но здесь они все курсанты. Повышают уровень мастерства в Центре снайпинга Западного военного округа. Этот полигон для них теперь второй дом на три учебных месяца.

Груда бетонных обломков и кирпичей имитирует разрушенное здание на окраине города. В таких условиях необходимо оперативно найти подходящее место для маскировки и удобную позицию для разведки и ведения огня.

Между выстрелами они считают поправки на ветер, попутно следят за атмосферным давлением и температурой воздуха. Один стреляет, другой корректирует и подтверждает цель. Хотя все чаще снайперы сейчас работают группами. Чтобы уж наверняка.

Нет фото- и видеофиксации - нет попадания. Обязательное требование для снайперов. Потому на огневой позиции всегда оптико-электронные приборы. Заодно и работу над ошибками можно провести.

Ниже травы, тише… впрочем, лучше вообще бесшумно. Кроме боевых стрельб курсантов ждет тактико-специальная подготовка по маскировке на неподготовленной местности.

Итогом интенсивных тренировок станет выпускной экзамен с присвоением соответствующей квалификации. Многие могут вернуться в свои воинские части уже старшими снайперами или командирами отделений.