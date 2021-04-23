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«С меня сошло семь потов»: корреспондент «Звезды» промаршировал в составе роты Почетного караула

Андрей Аркадьев
Игорь Лапик
17:33 23.04.2021
За три недели участники грядущего парада отработали все до мелочей. Наш корреспондент Игорь Лапик получил эксклюзивное право проявить строевую выучку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вдоль Тверской и до стен Кремля в столице появились желтые полосы - это временная  дорожная разметка для движения механизированных колонн на тренировках и во время проведения Парада Победы.

Всего будет нанесено пять линий, каждая длиной в километр. Экипажи боевых машин уже ночью выдвинутся в Москву для участия в ночных тренировках и генеральной репетиции. Сегодня они совместно с пешими расчетами и военными летчиками провели финальную сводную тренировку в Алабино.

«Для тех, кто служит в Роте Почетного караула, важно быть гибкими и уметь садиться на шпагат. Мне помогает размяться отличник строевой подготовки - конькобежец, мастер спорта Максим Голованов», - рассказал Игорь Лапик.

Далее он делает несколько непростых упражнений на осанку и стройность шеренги. С карабином за спиной осваивает шаг с подлетом и выносом ноги. Сходу показать хороший результат в парадной выучке нереально. Новобранцев учат этому долгие месяцы по семь часов в день. 

«Через несколько часов тренировок с меня сошло семь потов, забились мышцы, и ноги отказывались идти. И вот кульминация моей экспресс-подготовки - репетиция Парада Победы на полигоне Алабино. Проход со скоростью 120 шагов в минуту по макету Красной площади», - сказал Лапик.

Он добавил, что очень волнуется, поскольку необходимо пройти перед командующим, опытный взгляд которого видит каждую мелочь, каждое неровное движение.

«Первые метры очень волновался, но потом словно крылья выросли. Но на последних секундах чисто на воле шел. Сбылась детская мечта. Теперь буду смотреть на Парад Победы 9 Мая совсем другими глазами», - признался корреспондент.

В этом году Россия отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране 9 Мая пройдут праздничные мероприятия и военные парады. В Параде Победы в Москве задействуют более 12 тысяч человек и свыше 190 единиц вооружения.

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