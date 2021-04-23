Фитнес-тренер рассказал, как правильно провести майские праздники

В период майских праздников нужно быть более подвижными – не засиживаться на одном месте. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал фитнес-тренер Никита Скрипник.

«Очень хорошо, например, на фоне хорошей погоды, устроить какой-нибудь марш-бросок. Какое-нибудь путешествие с рюкзачками. С пешими прогулками. Это будет, наверное, первый совет – увеличить пешие прогулки», – сказал тренер.

По его словам, в майские праздничные выходные также стоит снизить количество так называемых «мусорных продуктов»: газированных напитков и чипсов. Скрипник отметил, что любимый россиянами шашлык не вреден для фигуры, однако не стоит сочетать это блюдо с алкогольными напитками.

«Мясо не является само по себе продуктом, который вреден для фигуры, если он не встречается совместно, например, с алкогольными напитками, либо с сахаросодержащими. То есть мясо, овощи, пожалуйста, они могут быть фитнес-вариантом», – подчеркнул тренер.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Таким образом выходные в этом году продлятся с 1 по 10 мая.С предложением продлить майские праздники для жителей страны к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.