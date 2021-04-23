Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

Козак: Россия предлагает Германии и Франции обсудить перемирие на востоке Украины

Анна Назайкина
16:03 23.04.2021
Переговоры могут быть проведены в Донбассе с участием Украины, ДНР и ЛНР.
Козак: Россия предлагает Германии и Франции обсудить перемирие на востоке Украины
© Фото: Alexander Rekun, Globallookpress
Читайте нас на:

Россия обратилась с предложением к Германии и Франции до 27 апреля провести обсуждение перемирия на востоке Украины. Переговоры могут быть организованы в Донбассе с участием Украины, ДНР и ЛНР. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)...Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что для решения конфликта в Донбассе украинским властям следует вести активный диалог с ДНР и ЛНР и только потом с Россией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:14 Армия
Видео
Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Североморск из дальнего похода
15:54 В стране и мире
Видео
МИД РФ заявил об ответных мерах на высылку дипломатов из Прибалтики
15:26 В стране и мире
Видео
Матвиенко предложила обсудить возможность расширения майских праздников
14:13 Спорт
Видео
UEFA перенес три матча группового этапа чемпионата Европы по футболу в Петербург
13:08 В стране и мире
Видео
В Кремле подтвердили, что Путин и Ас-Сиси договорились возобновить сообщение РФ с курортами Египта
Популярное
Популярное
Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
Неопознанный объект нашли недалеко от места исчезновения подлодки ВМС Индонезии
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты
Видео
Киты в опасности: почему белух не будут спасать из ледовой ловушки на Чукотке
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.