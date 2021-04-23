Козак: Россия предлагает Германии и Франции обсудить перемирие на востоке Украины

Россия обратилась с предложением к Германии и Франции до 27 апреля провести обсуждение перемирия на востоке Украины. Переговоры могут быть организованы в Донбассе с участием Украины, ДНР и ЛНР. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)...Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что для решения конфликта в Донбассе украинским властям следует вести активный диалог с ДНР и ЛНР и только потом с Россией.