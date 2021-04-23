Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Североморск из дальнего похода

Главная база Северного флота - Североморск - встретила вернувшийся из дальнего похода фрегат «Адмирал флота Касатонов».

В церемонии встречи приняли участие Главком ВМФ России Николай Евменов и командующий Северным флотом Александр Моисеев. Адмиралы поздравили экипаж корабля с успешным выполнением задач дальнего похода и возвращением к родным берегам.

Евменов напомнил, что фрегаты проекта 22 350 - самые современные боевые корабли России. Именно они станут штатными носителями гиперзвукового морского оружия, испытания которого завершатся в этом году на фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Моисеев высоко оценил профессионализм, выучку и действия экипажа «Касатонова» и его командира, капитана 2 ранга Алексея Рябоштан. Для него это был первый дальний поход в роль командира корабля.

Традиционно, после возвращения из похода, командиру фрегата был вручен жареный поросенок и каравай.

Напомним, дальний поход «Касатонова» стартовал 30 декабря 2020 года. Было пройдено более 22 тысяч морских миль. Корабль оперировал в Средиземноморье, посетив порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции. Была проведена серия учений - как самостоятельных, так и вместе с другими кораблями и авиацией ВМФ России.

Ближе к концу похода фрегат поучаствовал в межвидовых командно-штабных арктических учениях под руководством Главкома ВМФ России.



