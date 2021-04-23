Матвиенко предложила обсудить возможность расширения майских праздников

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить целесообразность переноса части праздничных новогодних дней на май.

«Может быть, есть смысл пересмотреть структуру этих выходных дней. Многие говорят, что январские праздники очень длинные», - сказала она.

Матвиенко также предложила провести социологический опрос среди граждан страны, чтобы узнать их мнение по данному вопросу.

Ранее президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Таким образом выходные в этом году продлятся с 1 по 10 мая.С предложением продлить майские праздники для жителей страны к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в таком разрыве между выходными днями специалисты видят определенные эпидемиологические риски - люди уезжают из города на общественном транспорте, затем возвращаются, выходят на работу, а затем в короткий промежуток времени этот цикл повторяется. Из-за активных перемещений и контактов с большим количеством людей заболеваемость COVID-19 может вырасти, уточнила Попова.



