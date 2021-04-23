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Проверка пройдена: танковая армия ЗВО провела 4 тыс. боевых стрельб

Андрей Аркадьев
14:06 23.04.2021
Было задействовано свыше трех тысяч единиц техники во время учений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Западном военном округе подводят итоги контрольной проверки боеготовности. Более 15-ти тысяч военнослужащих танковой армии выполнили свыше четырех тысяч боевых стрельб на полигонах сразу пяти регионов.

Задействовали около трех тысяч единиц техники – танки, БМП, БТРы, гаубицы, артустановки и минометы. Все задачи решены в полном объеме.

Военнослужащие применили танки Т-72Б3, Т-80, Т-90, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», буксируемые гаубицы «Мста-Б», минометные комплексы «Сани».

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