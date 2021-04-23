UEFA перенес три матча группового этапа чемпионата Европы по футболу в Петербург

В Санкт-Петербург были перенесены три матча группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Игры группы Е пройдут в Северной столице РФ из-за отказа Дублина принять матчи турнира.

Ранее было принято решение, по которому стадионы в Санкт-Петербурге на матчах чемпионата могут быть заполнены только наполовину. Всего в городе на Неве состоится семь встреч.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля.