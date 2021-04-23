UEFA перенес три матча группового этапа чемпионата Европы по футболу в Петербург
Спортивное мероприятие будет проходить с 11 июня по 11 июля.
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В Санкт-Петербург были перенесены три матча группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.
Игры группы Е пройдут в Северной столице РФ из-за отказа Дублина принять матчи турнира.
Ранее было принято решение, по которому стадионы в Санкт-Петербурге на матчах чемпионата могут быть заполнены только наполовину. Всего в городе на Неве состоится семь встреч.
Напомним, что чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля.