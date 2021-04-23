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Стройными рядами: проведена последняя «алабинская» тренировка столичного Парада Победы

Тимур Шерзад
13:34 23.04.2021
Уже этим вечером боевые машины отправятся в Москву. И следующие тренировки пройдут на Красной площади.
Стройными рядами: проведена последняя «алабинская» тренировка столичного Парада Победы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Участники парада победы провели последнюю в этом году тренировку на подмоскновном полигоне Алабино.

Торжественным маршем прошли офицеры, солдаты. За пешими расчетами - тяжелая техника - танки, зенитные ракетные комплексы и артиллерийские установки, над площадкой прошел и воздушный строй.

Уже этим вечером боевые машины отправятся в Москву. И следующие тренировки пройдут на Красной площади. Для движения механизированной колонны коммунальщики минувшей ночью нанесли временную дорожную разметку желтого цвета. Именно по ней будут ориентироваться водители-механики при движении на репетициях и параде Победы.

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