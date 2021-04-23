Армия Стройными рядами: проведена последняя «алабинская» тренировка столичного Парада Победы Тимур Шерзад Уже этим вечером боевые машины отправятся в Москву. И следующие тренировки пройдут на Красной площади. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Участники парада победы провели последнюю в этом году тренировку на подмоскновном полигоне Алабино. Торжественным маршем прошли офицеры, солдаты. За пешими расчетами - тяжелая техника - танки, зенитные ракетные комплексы и артиллерийские установки, над площадкой прошел и воздушный строй. Уже этим вечером боевые машины отправятся в Москву. И следующие тренировки пройдут на Красной площади. Для движения механизированной колонны коммунальщики минувшей ночью нанесли временную дорожную разметку желтого цвета. Именно по ней будут ориентироваться водители-механики при движении на репетициях и параде Победы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика