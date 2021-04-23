В стране и мире Роспотребнадзор просит Путина сделать майские выходные непрерывными Анна Назайкина Глава государства поддержал идею и сообщил, что подпишет соответствующий указ. © Фото: mos.ru Читайте нас на: Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту РФ Владимиру Путину в связи с пандемией COVID-19 сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Она отметила, что из-за того, что майские выходные «разрываются», россиянам приходится пользоваться общественным транспортом, по возвращении в город и при выезде за его пределы, что увеличивает риски распространения коронавируса. «Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», - заявила глава Роспотребнадзора. Глава государства поддержал идею и сообщил, что подпишет соответствующий указ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика