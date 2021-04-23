Роспотребнадзор просит Путина сделать майские выходные непрерывными
Глава государства поддержал идею и сообщил, что подпишет соответствующий указ.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту РФ Владимиру Путину в связи с пандемией COVID-19 сделать нерабочими дни между майскими праздниками.
Она отметила, что из-за того, что майские выходные «разрываются», россиянам приходится пользоваться общественным транспортом, по возвращении в город и при выезде за его пределы, что увеличивает риски распространения коронавируса.
«Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», - заявила глава Роспотребнадзора.
Глава государства поддержал идею и сообщил, что подпишет соответствующий указ.