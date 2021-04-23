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Хвостатые бойцы: как в ЗВО готовятся к финалу конкурса «Верный друг»

Андрей Аркадьев
Олег Лавров
13:19 23.04.2021
Состязания включают несколько этапов, среди которых и такие неординардные для верных друзей человека  - как биатлон.
Хвостатые бойцы: как в ЗВО готовятся к финалу конкурса «Верный друг»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подготовка идет и к армейским международным играм. В Западном округе лучшие военные кинологи соревнуются за право участвовать в финале конкурса «Верный друг».

Овчарка по кличке Услада может преодолевать полосу препятствий в паре с любым кинологом, но лучший результат у нее с Андреем Воробьевым. Дуэту несколько лет, их взаимопонимание сложилось при первой встрече. Эта пара уже представляла Западный военный округ на конкурсе АрМИ «Верный друг» в прошлом году.

«Сложно, конкуренция большая, подготовка серьезная. Люди приезжают серьезные, круглый год готовятся с собаками», - признался Воробьев.

На окружном этапе формируют команду от ЗВО. В нее войдут пять женщин и мужчин. Ирина Шипилова знает овчарку Инессу менее двух недель.

«Это сделано для того, чтобы в военное время любой военнослужащий смог взять собаку и выполнять с ней все необходимые элементы», - пояснила она.

Дисциплины одинаковые вне зависимости от пола. Это полоса препятствий, дог-биатлон со стрельбой из винтовки, защитная служба с элементами конвоирования и задержания.

Перед тем как собаки поступают в военные части, их готовят в кинологических центрах. Программа занятий зависит не только от породы. Даже если встречаются две собаки с одинаковым характером, их нельзя дрессировать по одному клеше. К каждому животному нужен индивидуальный подход.

Собаки в армии – такие же военнослужащие, которым доверяют не только охрану промышленных, военных объектов или сухопутных границ нашей страны, но и человеческие жизни.

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