Хвостатые бойцы: как в ЗВО готовятся к финалу конкурса «Верный друг»

Подготовка идет и к армейским международным играм. В Западном округе лучшие военные кинологи соревнуются за право участвовать в финале конкурса «Верный друг».

Овчарка по кличке Услада может преодолевать полосу препятствий в паре с любым кинологом, но лучший результат у нее с Андреем Воробьевым. Дуэту несколько лет, их взаимопонимание сложилось при первой встрече. Эта пара уже представляла Западный военный округ на конкурсе АрМИ «Верный друг» в прошлом году.

«Сложно, конкуренция большая, подготовка серьезная. Люди приезжают серьезные, круглый год готовятся с собаками», - признался Воробьев.

На окружном этапе формируют команду от ЗВО. В нее войдут пять женщин и мужчин. Ирина Шипилова знает овчарку Инессу менее двух недель.

«Это сделано для того, чтобы в военное время любой военнослужащий смог взять собаку и выполнять с ней все необходимые элементы», - пояснила она.

Дисциплины одинаковые вне зависимости от пола. Это полоса препятствий, дог-биатлон со стрельбой из винтовки, защитная служба с элементами конвоирования и задержания.

Перед тем как собаки поступают в военные части, их готовят в кинологических центрах. Программа занятий зависит не только от породы. Даже если встречаются две собаки с одинаковым характером, их нельзя дрессировать по одному клеше. К каждому животному нужен индивидуальный подход.

Собаки в армии – такие же военнослужащие, которым доверяют не только охрану промышленных, военных объектов или сухопутных границ нашей страны, но и человеческие жизни.