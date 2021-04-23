Корабль Crew Dragon-2 стартовал к МКС
Астронавтам, находящимся на борту корабля, предстоит провести на орбите около шести месяцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA, Globallookpress
Компания SpaceX совершила запуск многоразового пилотируемого космического корабля Crew Dragon-2 с четырьмя астронавтами на борту. Аппарат стартовал к Международной космической станции. Об этом сообщает NASA.
Корабль оторвался от Земли с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в 12:49 по московскому времени со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.